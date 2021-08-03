Yangın söndürme kitleri C-130 uçaklarında ileri seviyede yorulmaya sebebiyet veriyor
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Yangın söndürme kitleri C-130 uçaklarında ileri seviyede yorulmaya sebebiyet veriyor

Yangın söndürme kitleri C-130 uçaklarında ileri seviyede yorulmaya sebebiyet veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'de yaşanan kaza kırım sonrasında yangın söndürme uçaklarının uçakta ileri seviyede yorulmaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle yangın söndürme kitlerinin C-130 uçaklarında kullanımı durduruldu.

ABD'de yaşanan kaza kırım sonrasında yangın söndürme uçaklarının uçakta ileri seviyede yorulmaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle yangın söndürme kitlerinin C-130 uçaklarında kullanımı durduruldu.

Güvenlik uzmanlarından alınan bilgiye göre, 1990'lı yılların sonunda yangın söndürme uçağı ihtiyacı kapsamında Havva Kuvvetleri Komutanlığı, tarafından C-130B uçaklarına yüklenebilen modüler yangın söndürme kiti kullanılmaya başlatıldı. 2002 yılında uçakların dış kanat ile merkez kanat birleşim bölgesi (Rainbow Fittingi) civatalarından bir tanesinde oluşan çatlak nedeniyle malzemenin kırık kesit analizi yapıldı. Analiz neticesinde çatlağın malzeme yorulmasına bağlı olduğu tespit edildi.

2004 yılında California/ABD'de bir yangın söndürme uçağı, söndürme mayisi bıraktığı esnada kanadının kopması nedeniyle düşmüş, USAF tarafından uçağın düşmesinin merkez kanadı dış kanada bağlayan cıvata kırılmasına bağlı olduğu tespit edilmişti. Bahse konu bağlayıcılarda çatlak tespit edilmesi ve ABD'de yaşanan kaza kırım sonrasında yangın söndürme uçaklarının uçakta ileri seviyede yorulmaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle yangın söndürme kitlerinin C-130 uçaklarında kullanımı durdurulmuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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