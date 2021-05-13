Yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede sudan çıkamadı
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Yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede sudan çıkamadı

Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde girdikleri yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan 3 torununu kurtaran dede, boğularak yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde girdikleri yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan 3 torununu kurtaran dede, boğularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemiklidere Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme Havuzu'na giren 3 çocuk, boğulma tehlikesi geçirince yanlarındaki dedeleri Bilhan Yılmaz (59) müdahale etti.

Havuza girip torunlarını kurtaran Yılmaz, zemindeki balçığa saplanınca sudan çıkamadı, bir süre sonra da gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dede Yılmaz'ı havuzdan çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan yakınları, olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.

Dedenin cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede sudan çıkamadı
Yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede sudan çıkamadı
Yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede sudan çıkamadı
Yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtaran dede sudan çıkamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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