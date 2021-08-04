Yangın söndürme çalışmasına katılan CZN Burak'ın görüntüleri tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın söndürme çalışmasına katılan CZN Burak'ın görüntüleri tepki çekti

Yangın söndürme çalışmasına katılan CZN Burak'ın görüntüleri tepki çekti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şef Burak Özdemir, Türkiye'yi saran orman yangınları için kolları sıvadı.

Şef Burak Özdemir, Türkiye'yi saran orman yangınları için kolları sıvadı. Önce erzak yardımı yapan Özdemir, daha sonra görevlilerle yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Eline küçük bir yangın söndürme tüpü alan Özdemir, her tarafı çevreleyen alevlere müdahalede bulundu. Özdemir'in o anları büyük tepki çekti. Görevlileri yavaşlattığını düşünen bazı sosyal medya kullanıcıları, CZN Burak'ı şov yapmakla suçladı. Bazıları da Burak Özdemir'e destek oldu.

Gelen tepkilerin ardından Burak Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar benim kimseden hiçbir zaman beklentim olmadı olamaz da… Ben sadece elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bazı arkadaşların kötü niyetleri, yorumları onlara kalsın onlar ne derse desin ben elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim."

Dumandan etkilenen Burak Özdemir'e sağlık çalışanları müdahale etti.

Kaynak: Hürriyet

Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti
Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti
Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem
Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Tuğba Özay Demet Akalın
Spor Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın söndürme çalışmasına katılan CZN Burak'ın görüntüleri tepki çekti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 16:07:07. #1.15#

title