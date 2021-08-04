Yangın söndürme çalışmalarına katılan Sakaryalı itfaiyeci Açıklaması
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Yangın söndürme çalışmalarına katılan Sakaryalı itfaiyeci Açıklaması

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Sakaryalı itfaiyeci Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da ki orman yangınları için Sakarya'dan göreve giden itfaiyeci Murat Akbaş'ın bölgede çekilen videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Antalya'da ki orman yangınları için Sakarya'dan göreve giden itfaiyeci Murat Akbaş'ın bölgede çekilen videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik konuşan Akbaş, "Neredeyse helikopterler birbirlerine vuracak diye korkuyor, endişeleniyoruz. Olay yerini gören, yaşayan biziz gelsinler de görsünler devlet yok diyenlere ders olsun bu, biraz utansınlar" dedi.

Ülke genelinde süren orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da yangın bölgelerine 3 itfaiye aracı ve 6 personelini gönderdi. Sakarya'dan, Antalya'ya göreve giden itfaiyeci Murat Akbaş'ın bölgede çekilerek sosyal medyaya yüklenen videosu defalarca paylaşıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik konuşan itfaiye eri Murat Akbaş, "Bizim ikinci gün ama bizden önce gelen birinci ekip var onların bugün beşinci günleri. Bu işin yorgunluğu olmaz, hissetmezsiniz. Sadece gece istirahata çekilirseniz o zaman yorgunluğu hissedebiliyorsunuz. Bitecek bu iş; her şeyi ile devlet burada, helikopteri uçağı. Neredeyse helikopterler birbirlerine vuracak diye korkuyor, endişeleniyoruz. Ama sosyal medyada bakıyoruz ki sanki hiçbir şey yok. Ne helikopter, ne uçak varmış gibi insaf ya. Olay yerini gören, yaşayan biziz gelsinler de görsünler devlet yok diyenlere ders olsun bu, biraz utansınlar" ifadelerine yer verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan video, büyük beğeni topladı. - SAKARYA

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Sakaryalı itfaiyeci Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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