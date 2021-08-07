Yangın Söndürme Çalışmalarına BÜDAK Ekibi Destek Verdi

Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (BÜDAK) ekibi, ülkemizde yaşanan orman yangınları sebebi ile harekete geçti.

Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (BÜDAK) ekibi, ülkemizde yaşanan orman yangınları sebebi ile harekete geçti. Alana gitmeden önce yangın bölgelerinden biri olan Marmaris Armutalan Afet Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçen BÜDAK ekibi, bölgedeki son durum ve ihtiyaç listesi hakkında bilgi aldı. Hızlı bir şekilde koordine olan BÜDAK ekibi, öncesinde sosyal medya üzerinden ayni yardım kampanyasını duyurdu, sonra ise bölgeye giderek profesyonel ekiplerin yürüttüğü yangın söndürme çalışmalarına destek oldu. Toplanan yardımlar Mars Logistics desteği ile Marmaris Armutalan Afet Koordinasyon Merkezi'ne ulaştırıldı. Ayrıca, T. C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile bölgede istişare yapılarak BÜDAK hakkında bilgi verildi.

Türkiye'de yaşanan orman yangınları sebebi ile Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (BÜDAK) ekibi harekete geçti. Ekip, Marmaris Armutalan Afet Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçerek bölgedeki son durum ve ihtiyaç listesi hakkında bilgi aldı. BÜDAK ekibinden; Ekip Lideri Enes Özmen, Ekip Lideri ve İlk Yardım Uzmanı Kadir Şeker, Basın Sorumlusu Elif Selvi Çifçi, Müdahale Ekibi Muhammed Hayri Yorgancı ve Tahsin İşcioğlu, tüm hazırlıklarını yaparak 3 Ağustos Salı Günü Marmaris'e giriş yaptı. Sahadaki hazırlıklarını da tamamlayan BÜDAK ekibi, ekipmanlarla birlikte Marmaris'in Deliklikoy mevkiindeki söndürme çalışmalarına destek verdi. Alanda tecrübe sahibi ve yetkili kişilerden son durum hakkında bilgiler de alındı. BÜDAK ekibi, Deliklikoy mevkiinde yangın söndürme hortumlarının taşınması, yangın söndürme tüplerinin hazır hale getirilmesi, bölgedeki düzenin sağlanması ve erzak lojistiği ile ilgili konularda itfaiye ve OGM ekiplerine destek oldu.

Köyceğiz'in Zeytinalan Köyü'ne giden BÜDAK ekibi, bölgedeki koordinatörlük görevini üstlenerek yangına müdahale eden ekipler ile arka planda yardımcı olan köylüler arasındaki koordinasyonu sağladı. Bölgedeki yangının köye ulaşmaması için bölge taraması yapılarak daha önce söndürülmüş ama tekrardan yanmaya başlayan 6 farklı noktanın söndürülmesine destek verildi.

Beykoz Üniversitesi'nden gelen yardımlar Marmaris Belediyesi'ne teslim edildi. Karayel mevkiine gidilerek yangın söndürme çalışmalarına burada devam edildi. Yangın söndürme çalışmalarından etkilenen bir kaplumbağa BÜDAK ekibi tarafından kurtarıldı ve su ihtiyacı giderilen kaplumbağa yangın bölgesinden uzaklaştırılarak güvenli bir noktaya bırakıldı.

Bölgede, soğutma çalışmasına yönelik eğitim alındı

Karayel mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarına destek olduktan sonra gelen haber üzerine Marmaris Turgut Şelalesi'ndeki çalışmalara katılan ekip, İBB İtfaiye ekibinden soğutma çalışmasının nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitim aldı. Ayrıca ekip, Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın hakkında yetkili kişilerden bilgi almak için bölgeye gitti. Alandaki kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekipleriyle görüşülerek sonraki süreçte neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

T. C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile afet sonrasında bir araya gelinerek iklim değişikliği ve etkileriyle ilgili ortak bir proje fikrini dile getiren BÜDAK ekibi, 5 Ağustos Perşembe Günü itibariyle yangın söndürme, soğutma ve erzak dağıtımı gibi çalışmalarını sonlandırdı.

Kaynak: Habermetre