Yangın sırasında alevlere teslim olmamak için duşa girip kendisini ıslattı, kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yangın sırasında alevlere teslim olmamak için duşa girip kendisini ıslattı, kurtuldu

19.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:32

Yangın sırasında alevlere teslim olmamak için duşa girip kendisini ıslattı, kurtuldu Yanan evde mahsur kalan sevgilisi için sinir krizi geçirdi Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın sırasında alevlere teslim olmamak için duşa girip kendisini ıslattı, kurtuldu

Yanan evde mahsur kalan sevgilisi için sinir krizi geçirdi

BURSA - Bursa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalanlardan biri, alevlerde teslim olmamak için duşa girip, kendisini ıslatarak kurtulurken bu sırada sokakta çaresizce kendisini bekleyen sevgilisi, sinir krizi geçirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin P. ile sevgilisi Göknur O.'nun yaşadığı apartman dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının evin tamamını sarmasıyla uykularından uyanan Ersin P. ve sevgili Göknur O., alevlerin yükseldiği evde mahsur kaldı. Apartman dairesinde dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sevgilisi kurtarılmayı beklerken sinir krizi geçirdi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle evde mahsur kalan Göknur P., baygın halde ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kendine gelen Göknur O., sinir krizi geçirdi. Sevgilisi Ersin P.'nin içeride mahsur kaldığını söyleyen Göknur O., "Ersini kurtarın, ersin içeride, yardım edin" diye cinnet getirmesi kameralara yansıdı. Ayrıca mahalle sakinleri, evleri yanan Göknur O.'ya da mahallenin huzurunu kaçırdıkları iddiasıyla tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.

Yangın sırasında duşa girip kendisini ıslatınca kurtuldu

İtfaiye ekipleri Ersin P.'yi evin banyosunda kendisini yanmamak için ıslatırken buldu. Evden çıkarılan Ersin P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın sırasında alevlere teslim olmamak için duşa girip kendisini ıslattı, kurtuldu
Yangın sırasında alevlere teslim olmamak için duşa girip kendisini ıslattı, kurtuldu
Yangın sırasında alevlere teslim olmamak için duşa girip kendisini ıslattı, kurtuldu
Yangın sırasında alevlere teslim olmamak için duşa girip kendisini ıslattı, kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Gülben Ergen Ayşegül Yıldız
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Karar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yangın sırasında alevlere teslim olmamak için duşa girip kendisini ıslattı, kurtuldu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 09:35:16. #1.14#
title