"Yangın Semineri 2019" başladı

19.09.2019 17:29

Seminerin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir İtfaiye Teşkilatı'nın ülkedeki en gelişmiş donanıma sahip kurumlardan biri olduğunu ve yeni yatırımlarla gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi'nin işbirliği ile düzenlenen "Yangın Semineri" Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. "Büyük Yangınlar, Küçük İhmallerle Başlar" sloganıyla bu yıl ikincisi yapılan seminerin açılış bölümünde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, yangınlara karşı alınacak önlemler konusundaki toplumsal duyarsızlığa dikkat çekti. Bu konuda denetim yapan kurumların çalışmalarını da ayak bağı olarak g ören bir anlayışın varlığına dikkat çeken Gökçe, "Kötü olaylar yaşandıktan sonra 'neden denetim süreçleri uygulanmadı' diye suçlu arıyoruz. Bizim en fazla serzenişle karşılaştığımız konulardan biri, itfaiye dairemizin yangın yönetmeliğine uygunluk izinlerini verirken yaptığı denetimler. İnsanlar yönetmeliğe uygun olmayan şekilde sadece kendilerine kolaylık sağlanmasını istiyor. Bu ikiyüzlü bir durumdur. Hiç kimsenin binaları bu tedbirlerden mahrum bırakmaya hakkı yok. Önce kendi binamızın, kendi yükümlülüğümüzdeki tesislerin güvenliğini sağlamakla mükellefiz. Ama biz toplum olarak koyulmuş kuralların arkasından dolanmayı seviyoruz" diye konuştu.

İzmir İtfaiyesi güçleniyor

İzmir İtfaiyesi'nin ülkedeki en gelişmiş donanıma sahip teşkilatlardan biri olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Buğra Gökçe, yüksek binalardaki yangınlara müdahale edebilecek 104 metre yüksekliğinde merdiveni olan itfaiye aracının bu anlamda dikkat çeken örneklerden biri olduğunu söyledi. Gökçe, sanayi bölgelerindeki kimyasal nitelikli yangınlara etkili müdahale için de özel bir yapılanma içinde olduklarını belirtti.

İzmir yine öncü oldu

Seminerin açılış bölümünde Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve İzmir Şubesi Başkanı Yüksel Yaşartekin de birer konuşma yaptı. Türkiye'nin yangınlar konusunda bir çok açıdan hazırlıksız olduğunu dile getiren Yunus Yener, "Her alandaöncü olan İzmir, yine doğru bir reaksiyon göstererek bu seminerle birlikte önemli bir adım atmıştır" dedi.

İki gün sürecek seminerde, sekiz oturumda 22 sunum paylaşılacak. Ayrıca sektörün önde gelen firmaları da iki gün boyunca sergi salonunda kendi yaptıkları çalışmaları sergileme fırsatı bulurken, katılımcıların da bu alanda uzman isimlerden stantlarda bilgi almaları sağlanacak.

Kaynak: Bültenler