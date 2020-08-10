Yangın seferber etti
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Yangın seferber etti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Süleymanpaşa karayolu üzerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerini seferber etti.

Yangın seferber etti
10.08.2020 23:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:25

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Süleymanpaşa karayolu üzerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerini seferber etti. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratlı-Süleymanpaşa karayolu 2. Km üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yoldan geçen bir araç içerisinden atılan sigara izmaritinin yol açtığı ileri sürülen yangın, itfaiye ekiplerini seferber etti. Önce yol kenarındaki kuru otlarda başlayan alevler, daha sonra tarlalara sıçrayarak büyüdü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra çiftçiler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çiftçiler, traktörleriyle yangın mahalline giderek yangının daha da genişlemesinin önüne geçebilmek için pulluklarla çevirme yaptı. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Çıkan zehirli dumandan etkilenen bir itfaiye eri, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yangında yaklaşık 200 dekar alanın kül olduğu gözlemlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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