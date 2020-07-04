YANGIN RİSK DANIŞMANI KOZACI HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMAYI DEĞERLENDİRDİ
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YANGIN RİSK DANIŞMANI KOZACI HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMAYI DEĞERLENDİRDİ

Sakarya Hendek'te hava fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın risk danışmanı, Tüyak Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı eski başkanı Cemal Kozacı, değerlendirmelerde bulundu.

04.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:18

Sakarya Hendek'te hava fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın risk danışmanı, Tüyak Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı eski başkanı Cemal Kozacı, değerlendirmelerde bulundu. Kozacı, 'Bunlar metal tozlarıdır. Stronstium, baryum hatta arsenik bileşikler vardır renk vermesi için. Bunların gaz ve dumanları zehirlidir dedi.

BU FABRİKA ANLADIĞIM KADARIYLA SABIKALI

Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada alınan son bilgilere göre 4 işçi hayatını kaybederken, 97 kişi de yaralandı. Hendek'te meydana gelen patlamanın ardından yangın risk danışmanı, Tüyak Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı eski başkanı Cemal Kozacı, değerlendirmelerde bulundu. Kozacı, 'Bu fabrika anladığım kadarıyla sabıkalı. İki defa patlama olmuş bu üçüncüsü ve ölüm var. Dolayısıyla iki defa olan hadiseden sonra üçüncünün yaşanması kabul edilemez. Yangın dediğimiz tehlikeli bir olaydır. Önlemleri, nedenleri bellidir. Burada kesinlikle bir umursamazlık, bilgiye, teknolojiye gerekli önemin verilmemesi söz konusu. Tek olumlu şey, imalatın meskün mahallin dışında yapılması. Yakın çevrede can kaybına neden olmadı dedi.

BUNLARIN GAZ VE DUMANLARI ZEHİRLİDİR

Havai fişeklerde kullanılan kimyasalların gaz ve dumanlarının zehirli olduğunu belirten Kozacı, 'Bunlar metal tozlarıdır. Stronstium, baryum hatta arsenik bileşikler vardır renk vermesi için. Bunların gaz ve dumanları zehirlidir. Hem AFAD hem de Bakanlık vatandaşları 'pencerelerinizi açmayın, solumayın, olay yerinden uzak durun' diye uyardı. Buradan tahmin vermek zor ama görebildiğim kadarıyla büyük patlamadan önce birkaç havai fişek patlıyor. Öncesinde sinyal vermiş demek ki. Ancak o aşamada bunu engellemek mümkün değil diye konuştu.

ÇOK DEĞİŞİK BİR YANGIN TÜRÜDÜR

Bu tür yangınlara havai fişeklerin içerdiği kimyasal maddeler sebebiyle müdahalenin neredeyse imkansız olduğunu dile getiren Kozacı, 'Havai fişeklerde kullanılan kimyasal maddeler, kendi kendine oksijeni içinde barındıran kimyasal maddelerdir. Yangın çıkması için havanın oksijene ihtiyacı var. Havai fişekteki kimyasalın kendi içerisinde bu var. Bu yüzden ateşlendiği zaman 500-600 metre yükseklikte kendisi patlayabilir. Bu yüzden çok değişik bir yangın türüdür. Müdahalesi çok zor, hatta neredeyse imkansızdır. Bu yangınlar sönmeden müdahale edilemez. Yanıcı madde bitecek anca öyle müdahale edilebilir bu yangına. Reaksiyon gösterir kimyasal maddeler. Çok yüksek sıcaklık var. 2 bin 500 derecelerde su ayrışır. Su hidrojen ve oksijene ayrışır. Yangına hidrojen ya da oksijen gazı vermiş olursunuz. Yangına benzin dökmüş gibi olur şeklinde konuştu.

Sakarya Hendek'te bulunan fabrikada gerekli önlemlerin alınmadığını ifade eden Kozacı, 'Bütün mesele önlemlerdir. Öncelikle patlayıcı madde miktarını sınırlamak lazım. Depolarken, ayrı ayrı depolarda aralarında yeterli mesafe yani 50- 60 metre bırakarak depolamak lazım. Gördüğümüz kadarıyla burada onlar olmuyor. İtfaiyecilerimizin de bu konuda bilgi sahibi olması lazım. Bu yangına suyla müdahale edilemez ifadelerini kullandı.

YANGIN RİSK DANIŞMANI KOZACI HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMAYI DEĞERLENDİRDİ

Kaynak: DHA

Manşet

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