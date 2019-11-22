Yangın paniği vatandaşı sokağa döktü
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Yangın paniği vatandaşı sokağa döktü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

22.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:37
Yangın paniği vatandaşı sokağa döktü

'ın ilçesinde bir apartmanın çatısından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısından yoğun dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye verdi.


Çevredeki vatandaşı korkutan olayda yangının bacadan çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Tedbir alınması gerektiğine dikkat çeken itfaiye ekipleri, olası baca yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, baca temizliği yapmaları gerektiğine değindi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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