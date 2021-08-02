Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman dolu ahırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman dolu ahırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kızılçukur Mahallesi'nde, Kayhan Bayır'a ait ormanlık alanın yakınındaki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, iş makineleri yardımıyla alevlerin çevresinde önlem aldı. Ekiplerin de olay yerine yönlendirilmesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Seda Sayan Tuğba Özay Düm Tek Tek
Spor Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 01:07:41. #1.15#

title