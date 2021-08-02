Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman dolu ahırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde saman dolu ahırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kızılçukur Mahallesi'nde, Kayhan Bayır'a ait ormanlık alanın yakınındaki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber veren mahalle sakinleri, iş makineleri yardımıyla alevlerin çevresinde önlem aldı. Ekiplerin de olay yerine yönlendirilmesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı