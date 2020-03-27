Yangın nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı Sancaktepe'de bir evin mutfağında çıkan yangın nedeniyle binayı duman kapladı.

Sancaktepe'de bir evin mutfağında çıkan yangın nedeniyle binayı duman kapladı. En üst kattaki evinde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye merdiven aracılığıyla kurtardı. Korona virüs tehlikesine aldırmayan mahalleli ise sosyal mesafeyi korumaksızın itfaiyenin müdahalesini izledi.

Sancaktepe Meclis Mahallesinde dün yaşanan olayda, apartmanın birinci katındaki bir evin mutfağında prizden kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm binaya dumanlar yayıldı. Bina sakinleri kendilerini dışarı atarken itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Binanın en üst katında yaşayan yaşlı bir adam ise evinden çıkamayarak mahsur kaldı. İtfaiye, merdiven ile evin penceresine ulaşarak adamı aşağı indirdi. Yaşlı adam olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Mahallelinin ise korona virüs riskine aldırmadan, sosyal mesafeyi korumaksızın itfaiyenin çalışmasını izlemesi şaşkınlık verdi.

Olaya tanık olan bir mahalleli, "Elektrik kontağından çıktı. Mutfaktaki prizden kaynaklı. Yaşlı bir yatalak hasta var. Onu aldılar götürüyorlar. Evde biraz hasar oluşmuş diyorlar" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA