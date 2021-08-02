Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı

Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam yangınlara havadan ve karadan müdahaleler devam ederken farklı noktalara sıçrayan yangın yolları da kapatıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam yangınlara havadan ve karadan müdahaleler devam ederken farklı noktalara sıçrayan yangın yolları da kapatıyor. Yollara kadar inen yangın dolayısıyla emniyet güçleri vatandaşların güvenliği ve müdahalenin zamanında yapılabilmesi için Marmaris Datça yolunu trafiğe kapattı.

Marmaris'ten Datça'ya giden Armutalan Mahallesi üst tarafında yangın yola sıçradı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri Datça ve Turunç karayollarını trafiğe kapattı. Tatil için farklı şehirlerden gelenler geri çevrilirken, yol kenarlarında uzun araç kuyrukları oldu. Datça tarafına geçmek isteyen bazı tatilciler ise yolun kapalı olmasını bilmediklerini belirterek, yolun açılmasını bekleyeceklerini ifade ettiler.

Yetkililer gelen araçların yangın söndürme müdahale ekiplerini yavaşlattığını hatırlatarak Marmaris istikametine gelecek olan vatandaşların biraz daha sabırla beklemelerini talep etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Derya Yanık Ersin Tatar Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Demet Akalın Aleyna Tilki Çağatay Akman
Spor Ali Koç Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın nedeni ile Marmaris Datça karayolu trafiğe kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 01:14:37. #1.14#

title