Yangın, Müstakil Evi Küle Çevirdi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde çıkan yangında tek katlı ev mıba sürede küle döndü.



Çorlu İlçesi'ndeki Nusratiye Mahallesi'nde oturan Selahattin Kuşlu, müstakil evinin bahçesinde oturduğu sırada evinden dumanlar yükseldiğini görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının evlerine sıçramasından endişe eden komşular da çatılarına çıkarak hortumla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Çorlutekirdağ