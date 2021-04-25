Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı
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Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı

İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Haberler | 3. Sayfa

Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın yangın merdivenlerine çıkan şahıs ekipleri harekete geçirdi.

Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın yangın merdivenlerine çıkan şahıs ekipleri harekete geçirdi. Merdivendeki adam, kendisine yardımcı olmak isteyen itfaiye ekiplerine kafasında kırdığı kiremitleri fırlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Gülhan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet D., 6 katlı bir apartmanın yangın merdiveninden çatısına tırmandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven altına şişme çadır kurmak istedi fakat Mehmet D., çatıdan aldığı kiremitleri kafasında kırarak ekiplere fırlattı.

Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından bir yakını tarafından aşağı indirilen Mehmet D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı
Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı
Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı
Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı
Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı
Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı
Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı
Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı
Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı
Yangın merdivenine tırmanan şahıs itfaiye ekiplerini görünce kafasında kiremit kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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