Yangın Merdiveninde Mahsur Kalan Kediyi Zabıta Ekipleri Kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yangın merdiveninde mahsur kalan kedinin imdadına İzmit Belediyesi Zabıtası yetişti.



Edinilen bilgilere göre Bir kedi yavrusu İzmit'te bulunan Belsa'nın yangın merdivenlerine çıktı. Bir süre yangın merdiveninde gezinen kedi yavrusu karnı acıkınca aşağıya inmeye çalıştı. Fakat yükseklik fazla olunca inmeyi başaramadı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar hemen İzmit Zabıtası'na haber verdiler. Zabıta yetkilileri de hemen oturma grubunun bir parçasını yukarıya uzatarak kedinin üzerine çıkmasını sağladılar. Uzun süre yangın merdiveninde mahsur kalan kedi yavrusu uzatılan oturma grubunun parçasına atlayarak yere inmeyi başardı. Yere inen kediye zabıta görevlileri su ve yiyecek verdiler. Karnı doyan kedi daha sonra bölgeden hızla uzaklaştı. Zabıtanın bu davranışı vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı. - KOCAELİ