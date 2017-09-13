Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kabaklar, Katrandağı, Göncek ve Yeniceköy mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



Dün öğle saatlerinde başlayan ve 6 helikopter, 40 arazöz, çeşitli illerden gelen 15 dozer ve 500 kişilik söndürme ekibi ve gönüllü vatandaşlarla müdahale edilen orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Yangından en çok etkilenen, 2 samanlık ve bir evin yandığı Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü sakinlerinin evlerine döndüğü ve durumun normal olduğu açıklandı.



Kabaklar köyü sakinlerinden Şevket Kabak, "Köyümüzde durum normale döndü. Hayvanlarımızı yayladan getirip ahırlarımıza koyduk. Bahçelerimiz çok zarar gördü. 2 samanlık ve 1 ev yandı. Köy mezarlığımız zarar gördü. Devletimizin tüm yetkilileri bizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Allah onlardan razı olsun. Memleketimize, Kütahyamıza geçmiş olsun. Domaniç'te yangın devam ediyor dediler. İnşallah orası da kısa zamanda söndürülür" diye konuştu.



Yangın alanında bulunan ekipler, yangının soğutma çalışmalarının yarın sabaha kadar devam edeceğini, aşırı rüzgar olmadığı ve olağanüstü bir durumla karşılaşmadıkları takdirde yangının soğutma çalışmalarının yarın biteceğini bildirdiler.



(Yunus Daşdemir / İHA)