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Yangın iş yerini kullanılmaz hale geldi

Yangın iş yerini kullanılmaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Uzunyalı mevkiinde sabah saatlerinde çıkan yangın işyerini kullanılamaz hale getirdi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Uzunyalı mevkiinde sabah saatlerinde çıkan yangın işyerini kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre,Uzunyalı mevkiindeki bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Marmaris İtfaiye Grup Amirliğe gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Kafenin bitişiğinde olan başka bir kafede yangından zarar gördü. Yangında can kaybı yaşanmazken ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği gözlemlendi. İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Yangın iş yerini kullanılmaz hale geldi

Yangın iş yerini kullanılmaz hale geldi

Yangın iş yerini kullanılmaz hale geldi

Yangın iş yerini kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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