Yangın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Su başkanlığında gerçekleştirildi
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Yangın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Su başkanlığında gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yangın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Su başkanlığında gerçekleştirildi

Mersin'de orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmak, yangında mevcut önlem ve müdahale teknikleri yanında, farklı yaklaşımların ve ilave stratejilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı 'Yangın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı', Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin'de orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmak, yangında mevcut önlem ve müdahale teknikleri yanında, farklı yaklaşımların ve ilave stratejilerin geliştirilmesi konularının ele alındığı 'Yangın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı', Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Turuncu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, bölge müdürleri, il müdürleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmasında orman yangınlarının önlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi için ilgili kurumların koordineli ve eşgüdüm içerisinde hareket etmesinin önemine değinen Vali Su, "Sıcaklıkların artması, kuruyan otlar ve ağaçlar gibi orman yangınları açısından etkili olan birçok faktörü beraberinde getiren yaz aylarına doğru hızla yaklaşıyoruz. İlimizin toplam alanının yaklaşık yüzde 54'ü ormanlarla kaplı. Bu anlamda Türkiye'de 3. sırada bulunan bir iliz. Aynı zamanda mevsim olarak, iklim olarak, bulunduğumuz bölge olarak, ormanlarımızdaki mevcut ağaç türlerimiz olarak yangınların kolay çıkabilmesine müsait bir iklimimiz ve pozisyonumuz var. İnsanlığın, hayatın, sağlıklı yaşamın devamı için ormanlar vazgeçilmezimizdir. Gelecek nesillere daha güzel, daha yeşil bir bir doğa, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için orman varlıklarımızın korunması hayati önem taşımaktadır" dedi.

Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'ın konu ile ilgili gerçekleştirdiği sunum ile devam eden toplantı, alınan kararların okunması ve bu kararlara yönelik istişarelerin ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Yangın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Su başkanlığında gerçekleştirildi
Yangın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Su başkanlığında gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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