Yangın ihbarına giden itfaiyecilere çiçekli karşılama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yangın ihbarına giden itfaiyecilere çiçekli karşılama

28.09.2020 19:09 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:13
Yangın ihbarına giden itfaiyecilere çiçekli karşılama

ŞANLIURFA'da bir grup esnaf, yangın ihbarı ile çağırdığı itfaiye ekiplerine 'İtfaiye Haftası' dolayısıyla çiçekli sürpriz yaptı.

ŞANLIURFA'da bir grup esnaf, yangın ihbarı ile çağırdığı itfaiye  ekiplerine 'İtfaiye Haftası' dolayısıyla çiçekli sürpriz yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir grup esnaf, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye ekiplerine çiçekli sürpriz hazırladı. Esnaf, 110 Yangın ihbar hattını arayarak gerçek dışı yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine öncü ekip sirenlerini çalarak, kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese ulaştı. Yangın ve duman görmeyen itfaiye ekibi karşılarında kendilerini alkışlarla karşılayan esnafı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Karşılaştıkları sürprizden dolayı mutlu olan itfaiye ekipleri, araçtan inerek kendilerine çiçekli sürpriz hazırlayan vatandaşlara teşekkür etti. Renkli görüntülerin yaşandığı karşılama ise cep telefonuyla kaydedildi.


Yangın ihbarına giden itfaiyecilere çiçekli karşılama
Yangın ihbarına giden itfaiyecilere çiçekli karşılama
Yangın ihbarına giden itfaiyecilere çiçekli karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Donald Trump Volkan Bozkır Muharrem İnce Charles Michel
Magazin Gülay Ebru Şallı Çağla Şikel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Fatih Terim Gökhan Töre Eddie Newton Gökhan Gönül
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yangın ihbarına giden itfaiyecilere çiçekli karşılama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 19:18:12. #1.15#
title