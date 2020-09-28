Yangın ihbarına giden itfaiyecilere çiçekli karşılama

ŞANLIURFA'da bir grup esnaf, yangın ihbarı ile çağırdığı itfaiye ekiplerine 'İtfaiye Haftası' dolayısıyla çiçekli sürpriz yaptı.

ŞANLIURFA'da bir grup esnaf, yangın ihbarı ile çağırdığı itfaiye ekiplerine 'İtfaiye Haftası' dolayısıyla çiçekli sürpriz yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir grup esnaf, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye ekiplerine çiçekli sürpriz hazırladı. Esnaf, 110 Yangın ihbar hattını arayarak gerçek dışı yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine öncü ekip sirenlerini çalarak, kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese ulaştı. Yangın ve duman görmeyen itfaiye ekibi karşılarında kendilerini alkışlarla karşılayan esnafı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Karşılaştıkları sürprizden dolayı mutlu olan itfaiye ekipleri, araçtan inerek kendilerine çiçekli sürpriz hazırlayan vatandaşlara teşekkür etti. Renkli görüntülerin yaşandığı karşılama ise cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK