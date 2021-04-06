Yangın ihbarına giden itfaiye mangal dumanıyla karşılaştı
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Yangın ihbarına giden itfaiye mangal dumanıyla karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yangın ihbarına giden itfaiye mangal dumanıyla karşılaştı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın ihbarını değerlendiren itfaiye ekipleri olay yerine gidince mangal dumanı ile karşılaştı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın ihbarını değerlendiren itfaiye ekipleri olay yerine gidince mangal dumanı ile karşılaştı.

Olay, Çarşamba ilçesi Meserret Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, mangal dumanı ile karşılaştı. Apartmanın çatı katından yükselen dumanlar sonrası yangın çıktığı yönünde ihbarın asılsız çıktığı tespit edilirken, apartman çatısında mangal yakan şahısların mangalı söndürmeleri istendi. - SAMSUN

Yangın ihbarına giden itfaiye mangal dumanıyla karşılaştı
Yangın ihbarına giden itfaiye mangal dumanıyla karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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