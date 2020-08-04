Yangın için polis ve vatandaşlar kovalarla seferber oldu
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Yangın için polis ve vatandaşlar kovalarla seferber oldu

Yangın için polis ve vatandaşlar kovalarla seferber oldu İtfaiye, polis ve vatandaş yangının büyümesini önledi Çamlıkta çıkan yangın korkuttu Balıkesir'in Aygören Mahallesi'nde bulunan çamlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

04.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:20

Yangın için polis ve vatandaşlar kovalarla seferber oldu

İtfaiye, polis ve vatandaş yangının büyümesini önledi

Çamlıkta çıkan yangın korkuttu

BALIKESİR - Balıkesir'in Aygören Mahallesi'nde bulunan çamlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiyeye vatandaşlar ve polisler de kovalar ve küreklerle yardım etti.

Çamlık mevkiinde yangın çıktı. Vatandaşlar ve polisler, itfaiyeye su taşıyarak yardımcı oldu. Ekipler rüzgar sebebiyle yangına müdahalede zorlanırken, vatandaşlar ve polisler de yangına müdahale etmek için kova kova su taşıyıp, kürek ve ağaç dallarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Aşırı rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 arozözün yanında çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Rüzgar ve arazi şartlarının uygun olmaması yangına müdahaleyi güçleştirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın için polis ve vatandaşlar kovalarla seferber oldu

Kaynak: İHA

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