Yangın için gelen polisi görünce kaçan sürücü kovalamaca sonucu uyuşturucuyla yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yangına ihbarına giden polis ekipleri, kendilerini görünce kaçan araç sürücüsünü uyuşturucu madde ile yakaladı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yangına ihbarına giden polis ekipleri, kendilerini görünce kaçan araç sürücüsünü uyuşturucu madde ile yakaladı.
Yeniköy Mahallesi Aygördü Sokaktaki müstakil bir evin bodrum katında yangın ihbarı alan polis ekipleri olay yerinde gitti.
Ekipler inceleme yaparken polis aracını görüp kaçmaya çalışan 38 GD 039 plakalı otomobilin sürücüsü O.Y'yi (28) kovalamaca sonucunda kısa sürede yakaladı.
Araçta ve sürücü üzerinde inceleme yapan ekipler bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.Y. hakkında "uyuşturucu madde bulundurma" ve "muayenesiz araç kullanma" suçundan yasal işlem yapıldı.
Araç çekici ile otoparka götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan