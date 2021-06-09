Yangın hayvanları telef etti
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Yangın hayvanları telef etti

Yangın hayvanları telef etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ahırda çıkan yangında çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir ahırda çıkan yangında çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye yangın, dün saat 17.00 sıralarında Lalaşahin Mahallesi Ihlamur Dere Mevkii'nde çıktı. İçinde küçükbaş hayvanların bulunduğu Hatip Çeri'ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede ahırın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından ahırda yapılan incelemede yürek burkan manzarayla karşılaşıldı. Yangın esnasında dışarı çıkamayan 11 adet koyun telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Yangın hayvanları telef etti
Yangın hayvanları telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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