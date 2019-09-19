Yangın güvenliği uzmanı kozacı, tuzla'daki yangını değerlendirdi

19.09.2019 17:13

TUZLA 'da kimyasal madde üretimi yapan fabrikadaki yangına ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Yangın Güvenliği Uzmanı Kimya Mühendisi Cemal Kozacı, yanan kimyasal maddelerin çok tehlikeli olduğunu ve solunmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada dün saat 11.40 sıralarında yangın çıktı. Onlarca itfaiye erinin çalışmasıyla yangın 6 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yola çeşitli kimyasal sıvının akması ve atmosfere kimyasal dumanın karışması sonrası Yangın Güvenliği Uzmanı Kimya Mühendisi Cemal Kozacı değerlendirmelerde bulundu.





"FABRİKA YÖNETİMİ BİLGİLENDİRME YAPMALIYDI"

Fabrikada üretilen kimyasalların çok tehlikeli ve zehirli olduğunu belirten Kozacı, "Burası poliüretan üreten bir kimya fabrikası. Bu fabrikada, yanıcı, parlayıcı, zehirli bir sürü kimyasal madde var. Bunların başında da izosiyonat, polyester, solvent gibi kimyasallar var. Yanan çok tehlikeli kimyasallar söz konusu olduğunda ilgili yönetmelikler gereği, bir acil durumda fabrika yönetiminin ve kamu yönetiminin toplumu bilgilendirmesi gerekir. Yanan maddeler hakkında bilgi vermeleri, bu maddelerin solunmasının yol açacağı tehlikeler ve önleyici tedbirler hakkında bilgi vermeleri gerekiyor. Ayrıca orada bulunan mücadele ekiplerinin ve acil durum ekiplerinin bilgilendirilmesi lazımdı" diye konuştu.





"800 METRE TECRİT MESAFESİ OLMALI"

Alev alev yanan fabrikaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin tehlikeli bir yakınlıkta olduklarını ifade eden Kozacı, "İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı'nın çıkardığı tehlikeli maddeler rehberine göre yanan madde izosiyonat birleşikleriyse ve büyük miktarda dökülme saçılma oluyorsa ilk olarak tecrit edilmeli. 600-800 arası bir tecrit mesafesi olması lazım. Benim gördüğüm bu mesafenin çok yakınında siviller vardı. Buraya mücadeleye giden ekiplerin hepsinin sırtında basınçlı hava tüplü maskelerin olması gerekirdi. Çükü uğraştıkları kimyasal çok tehlikeli bir kimyasal" dedi.





SİYANÜRLÜ BİLEŞİK TEHLİKESİ: ASTIM, GÖZDE YANMA, SOLUNUM YOLLARI RAHATSIZLIKLARI

Fabrikada yanan maddenin siyanürlü bileşik olduğunu ve solumanın çok tehlikeli olduğunu söyleyen Kozacı, "Siyanürlü bileşiklerin solunabileceği limit 100 milyonda beştir. Bu kadar düşük konsantrasyonlardı. Dolayısıyla bunları solumak en hafifinden başlayarak astım, solunum rahatsızlıkları, göz yanması gibi sorunlara yol açar. Devamlı orada çalışanların vücudunda akümülasyon birikim yapıyorsa vereceği zarar daha da fazlalaşır. Atmosfere giden zehirli gazlar, yağmurla beraber yeryüzüne inecek" uyarısında bulundu.





"İTFAİYE ERLERİ KONTROLE SAĞLIK KONTROLÜNE GİTMELİ"

Altı saat boyunca yangın dumanını soluyan erlerin mutlaka sağlık kontrolüne götürülmesi gerektiğini söyleyen Kozacı sözlerine şöyle devam etti:

"İtfaiye teşkilatı yangından mücadeleden sonra yanan maddenin cinsine özelliğine göre itfaiye personelinin maruz kaldığı tehlikelere göre olay sonrasında da durum değerlendirmesi yapması lazım. Çalışanların da periyodik olarak tıbbi kontrollerinin yapılması gerekir. Bodrum katında bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erlerinden bir tanesi 5-6 gün sonra öldü. Sebebi ise o sırada soluduğu dumanın etkisi. Kimyasal maddenin etkisi anında çıkmayabilir. Vücuttaki birikimle daha sonra da ortaya çıkabilir. Umarım böyle bir şey olmaz. Bu fabrikada bu yangının çıkması önlenebilirdi. Çünkü yangın bilimsel bir olaydır. Mühendislik meselesidir ve bir sürü tedbir vardır. Bu tedbirlerin alınıp alınmadığı raporlanmalı. Avrupa'da böylesi büyük bir yangın sonrası tekrar yaşanamaması için raporlar açıklanır"

Kaynak: DHA

- İstanbul