Yangın Felaketiyle Boğuşan Antalya'ya Yonca Otu Yüklü 2 Tır Daha Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Uğurlandı

Yangın Felaketiyle Boğuşan Antalya'ya Yonca Otu Yüklü 2 Tır Daha Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından UğurlandıYangın felaketiyle boğuşan Antalya'ya bir kaç gün önce gönderilen 2 Tırın ardından Valiliğimizin himayelerinde İl ve İlçe Tarım md.

Yangın Felaketiyle Boğuşan Antalya'ya Yonca Otu Yüklü 2 Tır Daha Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından UğurlandıYangın felaketiyle boğuşan Antalya'ya bir kaç gün önce gönderilen 2 Tırın ardından Valiliğimizin himayelerinde İl ve İlçe Tarım md. ile Çaycuma Ziraat Odası işbirliğinde Çaycumalı çiftçilerimizce sağlanan Yonca otu yüklü 2 Tır daha Vali Mustafa Tutulmaz tarafından uğurlandı. Valiliğimizin himayelerinde çiftçilerimizin yangın bölgesine sağladığı destek devam edecek.

Kaynak: Habermetre