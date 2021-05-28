Yangın felaketi yaşayan bal üreticisine kovan desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yangın felaketi yaşayan bal üreticisine kovan desteği

Yangın felaketi yaşayan bal üreticisine kovan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan orman yangınında kovanları arılarıyla birlikte yanan bal üreticilerine kovan ve arı desteği verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan orman yangınında kovanları arılarıyla birlikte yanan bal üreticilerine kovan ve arı desteği verildi.

Bugüne kadar kırsal bölgelerdeki üreticilere çilek, lavanta, domates fidesi dağıtan, hayvancılıkla uğraşanlara silaj desteğinde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi, yangın felaketinde zarar gören bal üreticilerini unutmadı.

Kozan'da yaşanan orman yangını felaketinde Çamlarca ve Çürüklü mahallelerinde kovanlar yandı. Yangın felaketinden zarar gören 14 yetiştiriciye 232 adet arılı, 100 adet arısız kovan desteği veren Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Kalkınma Daire Başkanlığı, arı yetiştiricilerini mutlu etti. Arı yetiştiricileri, "Bu zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür ederiz" dediler. - ADANA

Yangın felaketi yaşayan bal üreticisine kovan desteği
Yangın felaketi yaşayan bal üreticisine kovan desteği
Yangın felaketi yaşayan bal üreticisine kovan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Muharrem İnce Hasan Polatkan Mustafa Şentop
Magazin Alişan Murat Boz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Ozan Tufan Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın felaketi yaşayan bal üreticisine kovan desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 12:22:32. #1.14#

title