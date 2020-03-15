Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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İtfaiye, Mersin, 3. Sayfa

Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan ve bir kadının balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili Büyükşehir Belediyesince itfaiye ekiplerine yönelik idari soruşturma başlatıldığı bildirildi Mersin'de bir apartmanın 8.

15.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:15
Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan ve bir kadının balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili Büyükşehir Belediyesince itfaiye ekiplerine yönelik idari soruşturma başlatıldığı bildirildi

MERSİN - Mersin'de bir apartmanın 8. katında çıkan ve bir kadının balkondan düşerek ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili Büyükşehir Belediyesince itfaiye ekiplerine yönelik idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki bulunan Doğa Park Plaza 8. katta dün meydana gelen olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Tok, "15.27'de gelen ihbar üzerine ekiplerimiz süratle yola çıkarak 15.30'da 4 araç, 9 personelle olay yerine intikal etmişler. Yangının sekizinci katta olması nedeniyle 4 personelimiz yangına içeriden müdahale edebilmek için sekizinci kata çıkmıştır. Kapının çelik kapı ve çok kilitli olmasından dolayı kırılması zaman almıştır. İçeriye girdikten sonra rutin olarak kısa zamanda yangını önce kontrol altına alınmış, akabinde söndürülmüştür" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Mezitli Grup Amirliğindeki yüksek katlara müdahale edebilmek için hazır bulunan 54 metrelik merdiveni olan aracın olay yerine intikal ettiğini ifade eden Tok, "Bu zaman zarfında da içeride bulunan Yasemin Özel isimli vatandaşımız yoğun dumandan balkona çıkmış. Balkondan sarkmış ve ne yazık ki 8. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmiştir. Öncelikle biz bu vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Bununla ilgili olarak belediyemiz tarafından ekiplerimizin kusurlu olup olmadığı hususunda ivedi olarak soruşturma başlatılmış olup, soruşturma neticesi kamuoyu ile paylaşacaktır" diye konuştu.

Alevlerden kurtulmaya çalışırken balkondan düşüp öldü

Dün Mezitli ilçesinde meydana gelen olayda, Yasemin Özel adlı kadın, oturduğu binanın 8. katında meydana gelen yangın sırasında evininin balkonuna çıkmış, alevlerden kurtulmak için korkuluklara tutunarak aşağı sarktığı sırada düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası, çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerini müdahalede yetersiz kalmakla suçlamıştı.

Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA

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Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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