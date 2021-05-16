Yangın ekipleri harekete geçirdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.
Yangın, saat 23: 50 sıralarında ilçeye Bağlı Kepez Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenden küçük çapta yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı