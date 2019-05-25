Yangın eğitimine katıldılar

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen 20 saatlik 1.Seviye Yangın Eğitimi modülünü başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını aldılar.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü eğitim alanında gerçekleştirilen eğitim; hem teorik, hem de uygulamalı olarak yapıldı. Olası bir yangında yapılması gerekenlerin anlatıldığı programda; Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, Eğitmen Özgür Dinç ve diğer eğitmenler yer aldı.

Eğitimin planlanmasını ve koordinasyonunu gerçekleştiren Düzce Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Ümit Kılıç, sertifikalı eğitimin öğrenciler için önemine değinerek, hem toplumun bir bireyi olarak, hem de geleceğin paramedik adayları olarak, yangın anında olay yerinde dikkat edilmesi gerekenlerin, konunun uzmanları tarafından öğrencilere anlatılmasının kendileri için büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA