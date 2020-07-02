Yangın dehşetinden geriye kalan enkaz böyle görüntülendi
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Yangın dehşetinden geriye kalan enkaz böyle görüntülendi

Yangın dehşetinden geriye kalan enkaz böyle görüntülendi Bursa'da 40 itfaiye aracının sabaha kadar müdahale ettiği Samanlı'daki beyaz eşya ve gıda deposundan geriye hurda yığınları kaldı Samanlı'da 6 dönümlük alandaki depodaki maddi hasarın 7 milyon lirayı bulduğu öğrenildi Bursa'da gıda ve...

02.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:58

Yangın dehşetinden geriye kalan enkaz böyle görüntülendi

Bursa'da 40 itfaiye aracının sabaha kadar müdahale ettiği Samanlı'daki beyaz eşya ve gıda deposundan geriye hurda yığınları kaldı

Samanlı'da 6 dönümlük alandaki depodaki maddi hasarın 7 milyon lirayı bulduğu öğrenildi

BURSA - Bursa'da gıda ve beyaz eşyaların depolandığı lojistik merkezindeki büyük yangını soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. 40 itfaiye aracı ve 60 personelin katıldığı söndürme çalışmalarından geriye 6 dönümlük tesiste enkaz yığınları kaldı. 7 milyon liralık hasarın meydana geldiği depodaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Panayır ve merkez Yıldırım ilçesinde Samanlı Mahallerinde bulunan iki farklı depoda bir saat arayla büyük yangınlar çıktı.

İki yangında toplam 12 dönümlük depo alanı küle döndü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 120 personel ve 58 itfaiye aracı iki yangına da müdahale etmek için seferber oldu. Panayır'daki yangın 6 saat sürerken, Samanlı'da gıda ve beyaz eşya deposundaki yangını soğutma çalışması sabaha kadar sürdü.

Samanlı'da 6 dönümlük alanda soğutma çalışmasının ardından bugün enkaz temizleme ve hasar tespit çalışması başlatıldı. Samanlı'da 7 milyon liralık maddi hasar meydana geldiği, lojistik merkezinin sigortalı olduğu ve Cumartesi günü bilirkişilerin inceleme yapacağı öğrenildi.

Öte yandan yangının boyutu soğutma işleminin tamamlanmasıyla bu sabah havadan görüntülendi. Geriye enkaz yığınlarının kalması dikkat çekti.

Polis ve itfaiye ekipleri iki yangınla ilgili de soruşturma başlattı.

Yangın dehşetinden geriye kalan enkaz böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

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