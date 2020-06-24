Yangın çıktı, sosyal mesafe hiçe sayıldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında mahalleli sokağa döküldü. Sokak sakinleri koronayı unutunca sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Alınan bilgilere göre yangın, Mesudiye Mahallesi Mesut Sokak numara 35 adresinde bulunan 3 katlı apartmanın alt katında bulunan depo olarak kullanılan bodrum katında çıktı. Bir anda apartmanı dumanların kaplaması üzerine apartmandakiler kendilerini dışarıya attı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler bodrum katında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını duyan mahalle ise sokağa döküldü. Kalabalık olan vatandaşlara polis müdahale ederek dağıttı. Yangın sonucu Bodrum'da bulunan bazı eşyalara yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA