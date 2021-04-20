Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı
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Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da bir çanta mağazasında çıkan yangın kepenklerin balyozla kırılmasıyla söndürüldü.

Diyarbakır'da bir çanta mağazasında çıkan yangın kepenklerin balyozla kırılmasıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerinde kısıtlama saatlerinin başlamasıyla beraber kapatılan çanta satılan mağazada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede mağazanın tamamını sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, otomatik kepenklerin açılmaması nedeniyle, kepengi balyozla kırarak yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın nedeniyle çevrede büyük bir panik yaşanırken, çevreyi saran dumanlar uzun süre etkisini sürdürdü. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı
Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı
Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı
Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı
Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı
Yangın çıktı, kepenkler balyozla kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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