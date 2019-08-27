27.08.2019 23:45

Yangın çıktı, aile fertleri kavga etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Aile fertleri ise yangın nedeniyle kendi aralarında kavga edince polis biber gazıyla müdahale etti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta bulunan aynı aileye mensup kişilerin kaldığı 3 katlı binanın üst katında Ramazan Adak'a ait evde meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Aile fertleri ise yangın nedeniyle aralarında kavga etmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen bir genç, "Bir daha bu eve kimse kafası güzel girmeyecek. Sizin yüzünüzden benim annem bayıldı." diyerek tepki gösterdi.

Müdahaleye rağmen aile bireyleri arasındaki gerginlik devam edince polis, biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından evden ayrıldı. Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış sebebi yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA