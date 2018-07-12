Yangın Çıkardıkları İddiasıyla 2 Çocuk Gözaltına Alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir sitenin bahçesine, sigara izmariti atarak yangına neden oldukları iddiasıyla 2 çocuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İhsan Alyanak Caddesi üzerinde bir sitenin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede yangının sigara izmaritinden çıktığı belirledi.

Çevredeki kameraları inceleyen ve görgü tanıklarını ifadelerini başvuran polis ekipleri, sigara izmaritini 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun bahçeye attığı değerlendirmesi yaptı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.