Yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında; yangın söndürme sistemini de kapatmış - Haberler
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Yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında; yangın söndürme sistemini de kapatmış

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında; yangın söndürme sistemini de kapatmış

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST KALDIEskişehir'de işten çıkarıldığı apartmanın 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkardığı suçlamasıyla ikinci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST KALDI

Eskişehir'de işten çıkarıldığı apartmanın 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkardığı suçlamasıyla ikinci kez gözaltına alınıp  adliyeye sevk edilen kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri
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