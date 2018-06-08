Yangın Çıkan Tırın Dorsesindeki Ürünler Zarar Gördü
Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan tırın dorsesinde bulunan ürünler, kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan tırın dorsesinde bulunan ürünler, kullanılamaz hale geldi.
Samsun'dan aldığı ürünleri Şanlıurfa'ya götüren Necmettin Temiz idaresindeki 55 BAM 81 plakalı tırın dorsesinde Taşova-Ladik karayolu kavşağında yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, yol kenarına çektiği tırdan dorseyi ayırdı, daha sonra itfaiyeye haber verdi.
Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri, dorsedeki yangını söndürdü.
Yangın sonucu dorsedeki ürünler kullanılamaz hale geldi.