Yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
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Yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında alev alan teknedeki 5 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında alev alan teknedeki 5 kişi, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı. Tekne, yangın sonrasında battı.

Mazı koyu açıklarında yer alan, üzerinde 5 kişinin bulunduğu 22 metre boyundaki tekne, bilinmeyen nedenle sabah saatlerinde yanmaya başladı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. KIYEM-6 botundaki ekipler, teknedeki 5 kişiyi kurtardı. Olayda yaralanan olmazken, yangın sonrası tekne sulara gömüldü.


Yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Yangın çıkan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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