Yangın Çıkan Su Deposu Yenilendi

Arsuz ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan içmesuyu deposundaki elektrik panosunun kablolarının çalınması sırasında oluşan kısa devre sonucu çıkan yangında kullanılmaz hale gelen deponun yenilenmesi için harekete geçen Genel Müdürlük, tesiste kullanılmaz hale gelen trafo, elektrik panosu ve enerji kablolarının yenilenerek tesisin tekrardan aktif hale getirildiğini açıkladı.

Özellikle dağlık kesimlerde bulunan su depoları ve içmesuyu kaynaklarında herhangi bir şüpheli durumun fark edilmesi durumunda güvenlik güçlerini bildirilmesi yönünde çağrı yapan HATSU, tesislere verilen zararların içmesuyu iletiminin aksattığı gibi devletimizi zarar uğrattığını kaydetti