Son dakika haberleri | Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, motor yatta çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, motor yatta çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yatta bulunan 4 kişi ise bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Göcek açıklarında 20 metre uzunluğundaki motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yatta bulunan 4 kişi yaptı. Alevler kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek yattaki 4 kişiyi kurtardı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-5 botunda görevli personelin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Hasar oluşan motor yat, Göcek'teki bir marinaya çekildi. Yangının çıkış nedeninin belinrlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberleri | Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı

Son dakika haberleri | Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı

Son dakika haberleri | Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı

Son dakika haberleri | Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

Son dakika haber: Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

 ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYUNU 350 BALYA OTU YAKTI

ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYUNU 350 BALYA OTU YAKTI
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Yeşim Salkım Kylie Jenner Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Burak Yılmaz Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 23:15:52. #1.17#