Son dakika haberleri | Yangın çıkan motor yattaki 4 kişi kurtarıldı
Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, motor yatta çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, motor yatta çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Yatta bulunan 4 kişi ise bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Göcek açıklarında 20 metre uzunluğundaki motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yatta bulunan 4 kişi yaptı. Alevler kontrol altına alınamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek yattaki 4 kişiyi kurtardı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-5 botunda görevli personelin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Hasar oluşan motor yat, Göcek'teki bir marinaya çekildi. Yangının çıkış nedeninin belinrlenmesi için çalışma başlatıldı.