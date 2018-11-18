Yangın Çıkan İş Yerinden Çıkarılan Atatürk Resmini Böyle Temizledi

ANKARA'da ünlü sanatçıların da sahneye çıktığı bir restoranda çıkan yangının ardından is bulaşan çerçeveli Atatürk resmini, Yılmaz Yücel (53) adlı kişinin elleriyle temizlemesi, görenleri duygulandırdı.

?Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak'taki bir restoranda, yaklaşık 1,5 ay önce gece saatlerinde yangın çıktı. Çalışanlar temizlik yaparken, elektrik panosunda meydana gelen patlamayla birlikte başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ünlü sanatçıların da sahneye çıktığı restoranda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının ardından iş yeri çalışanları, içeride bulunan malzemeleri dışarı çıkardı.

Bu sırada restoranın karşı tarafından bulunan başka bir restoranda yaklaşık 5 aydır vale olarak çalışan Yılmaz Yücel, çerçeveli Atatürk'ün resmine is bulaştığını fark etti. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Mamak şubesinde yöneticilik yaptığı belirtilen Yücel, iş yerinden aldığı bez ve su ile Atatürk'ün resmini temizledi. O anlar ise çalışma arkadaşı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

?Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, yüzlerce beğeni aldı.

- Ankara