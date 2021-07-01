Son dakika haberi: ELAZIĞ YANGIN ÇIKAN GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ ZARAR, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Edinilen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında geri dönüşüm tesisindeki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.
ELAZIĞ'da 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında geri dönüşüm tesisindeki zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin 7 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ederken, geri dönüşüm tesisindeki zarar gün ağarınca ortaya çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı