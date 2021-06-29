Yangın çıkan fabrikaya 12 milyon lira ceza
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Yangın çıkan fabrikaya 12 milyon lira ceza

Yangın çıkan fabrikaya 12 milyon lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Tolgahan Kaylı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde kağıt fabrikasının plastik atık deposunda çıkan, tarım arazileriyle ormanlık alana da sıçrayan yangınla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın incelemesi tamamlandı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde kağıt fabrikasının plastik atık deposunda çıkan, tarım arazileriyle ormanlık alana da sıçrayan yangınla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın incelemesi tamamlandı. Atıkları düzensiz ve izinsiz depoladığı, gerekli önlemleri almayıp yangın çıkmasına neden olduğu, çevre ve insan sağlığını tehlikeye attığı belirlenen işletmeye, 12 milyon 71 bin 949 TL idari para cezası kesildi. İşletmenin çevre izin ve lisans belgesi de süresiz iptal edildi.

Altıntaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasında 25 Haziran günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle tarım arazileriyle ormana da sıçradı. Yer ekiplerinin yanı sıra 4 helikopterle de havadan müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında, plastik atık deposuyla içindeki reçineler yandı, 3 hektar ormanlık alan ve tarım arazisi de zarar gördü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, yangının çevreye ve ormanlık alana verdiği zararın tespiti için başlatılan incelemeler tamamlandı. Bakanlık'tan konuyla ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bakanlığımızca gerçekleştirilen inceleme ve denetim sonucu işletmenin atık alanında; tehlikeli ve tehlikesiz atıkların düzensiz/kontrolsüz bir şekilde biriktirildiği, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde atık kabulünün yapıldığı tespit edilmiştir. Çevre ve insan sağlığına zarar veren işletmenin Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresiz iptal edilmiştir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca faaliyetleri durdurulan işletme kapatılmıştır. Atıkları düzensiz ve izinsiz şekilde depolayan, gerekli önlemleri almayarak yangın çıkmasına neden olan ve çevre ve insan sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında 12 milyon 71 bin 949 TL idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada ayrıca işletme hakkında Çevre Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.


Yangın çıkan fabrikaya 12 milyon lira ceza
Yangın çıkan fabrikaya 12 milyon lira ceza
Yangın çıkan fabrikaya 12 milyon lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolgahan Kaylı

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