Yangın çıkan evinin balkonundan düşen kadın yaşamını yitirdi Mersin'de, yangın çıkan apartman dairesinde mahsur kalan 38 yaşındaki kadın, alevlerden kurtulmak isterken düşerek hayatını kaybetti.

Mersin'de, yangın çıkan apartman dairesinde mahsur kalan 38 yaşındaki kadın, alevlerden kurtulmak isterken düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesindeki bir apartmanın 8. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin yayıldığı dairedeki Yasemin Özel, mahsur kaldı.

Yoğun duman paniğe kapılarak balkona çıkan Özel, korkuluklara asıldı. Tutunduğu korkuluktan apartman bahçesine düşen Özel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, genç kadının cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Alevler nedeniyle apartmandaki 3 dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA