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Son dakika gündem: Yangın çıkan evde yanmamış halde Kuran-ı Kerim bulundu

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Son dakika gündem: Yangın çıkan evde yanmamış halde Kuran-ı Kerim bulundu

Son dakika haberleri: Gümüşhane'de 12 katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in yangından etkilenmemesi dikkat çekti.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de 12 katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in yangından etkilenmemesi dikkat çekti.

Yangın, Oltanbey Mahallesi Sürmeli Sokak'ta bulunan Teras Apartmanı'nda çıktı. Apartmanın 12. katında Özkan Dabağ'a ait daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları erken müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, daire sakinlerine ait olduğu öğrenilen bir kedi de yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin ev içerisinde yaptığı çalışmalarda yangından etkilenmemiş halde Kur'an-ı Kerim bulundu.

(Uğur Aydın/İHA)

Son dakika gündem: Yangın çıkan evde yanmamış halde Kuran-ı Kerim bulundu

Son dakika gündem: Yangın çıkan evde yanmamış halde Kuran-ı Kerim bulundu

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