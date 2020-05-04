Yangın çıkan evde uyuyan 4 çocuk ve anneyi komşuları kurtardı
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Yangın çıkan evde uyuyan 4 çocuk ve anneyi komşuları kurtardı

Yangın çıkan evde uyuyan 4 çocuk ve anneyi komşuları kurtardı
04.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:58

Erzurum'da, yangın çıkan bir evde uyuyan 4 çocuk ve anneleri, komşularınca son anda alevlerin arasından kurtarıldı.

Erzurum'da, yangın çıkan bir evde uyuyan 4 çocuk ve anneleri, komşularınca son anda alevlerin arasından kurtarıldı.

Horasan ilçesinin Yörükatlı Mahallesi'ndeki Osman Selvi'ye ait evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Selvi'nin kendileriyle kalan kız kardeşi mutfağa girdiğinde alevleri görünce paniklediği için evde uyuyan 4 yeğeni ve annelerine haber vermeyi unutup yardım için komşularına koştu.

Eve gelen komşular da 4 çocuk ve annelerini alevle kaplanan evden son anda çıkarttı, suyla da yangına müdahale etmeye çalıştı.

Komşuların, yangından kurtulan anne ve çocukların, olayı duyup gelen Osman Selvi ile kız kardeşinin çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çağrılan itfaiye ekiplerince çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, ev kullanılamaz hale geldi.

Eşi, kız kardeşi ve 4 çocuğuyla evsiz kaldı

Evi yanan Osman Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın sırasında dışarıda olduğunu söyledi.

Ailesi evde bulunurken yangının çıktığını belirten Selvi, "Çocuklarım yorulmuş uyumuşlar. Kız kardeşim mutfağa gittiğinde yangının çıktığını görmüş. Şaşırdığından eşim ve çocuklara haber vermeden komşuma gidip haber veriyor. Komşum da gelip çocukları evden çıkarıyor." diye konuştu.

Selvi, yangını komşularıyla söndüremeyince itfaiyeye haber verdiklerini anlatarak, "Yangın başka eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü ama evimden bir çift çorap bile alamadık, her şeyimiz yandı, eşofmanla kapıda kaldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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