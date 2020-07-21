Yangın çıkan evde mahsur kalan engelli kişiyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yangın çıkan evde mahsur kalan engelli kişiyi itfaiye kurtardı

Bilecik'te yangın çıkan müstakil evde mahsur kalan engelli vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın çıkan evde mahsur kalan engelli kişiyi itfaiye kurtardı
21.07.2020 21:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:48

Bilecik'te yangın çıkan müstakil evde mahsur kalan engelli vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyünde B.C'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evdeki engelli İ.C'yi kapıyı kırarak kurtardı.

Dumandan etkilenen İ.C, ambulansla Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Spor
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor Güncel
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti Politika
Diyanet İşleri Başkanı, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i Ayasofya'ya davet etti
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Gelen kötü koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak
AK Parti sosyal medya düzenlemesinin ayrıntılarını paylaştı! Temsilci bulundurmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım uygulanacak
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Bülent Turan Halife Hafter Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cenk Eren Ozan Güven Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Çocuk Erkek Başakşehir
Şu an buradasınız: Yangın çıkan evde mahsur kalan engelli kişiyi itfaiye kurtardı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 21:48:04. #1.14#
title