Son Dakika | YANGIN ÇIKAN EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Son dakika haberlerine göre MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Büyükköy Mahallesi'nde Yusuf Pekcan'a ait tek katlı müstakil evin çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında evin çatısı çökerken, bitişikte bulunan 10 ton odun da alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ev ve odunluğun kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı