Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Haberler » 3. Sayfa » Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Malatya'da bir evde çıkma yangında ev oturulmaz hale geldi.

07.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:07
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

'da bir evde çıkma yangında ev oturulmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın, İlçesi Morhamam Mahallesi'nde, Kasım Karasoy'a ait evde çıkan yangın korkuttu. Tek katlı müstakil bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Arguvan itfaiye ekibinin zamanında müdahale etmesi ile kontrol altına alınan yangının sobada çıktığı tahmin ediliyor. Yangında ev oturulmaz hale geldi.


İlçe jandarma ekipleri ve ilçe jandarma Bölük Komutanı Ali Ayva da yangın yerine gelerek inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler