28.08.2019 19:44

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, Çamlıyayla ilçesindeki Sebil Mahallesi'nde eşiyle birlikte bahçede vakit geçiren Cihan Gönendi'nin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Yangını fark eden komşular itfaiyeye haber verdi. Evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Bu sırada evinin önüne gelen Cihan Gönendi, çaresizce alevleri izledi. Gönendi'yi komşuları sakinleştirdi. Yangın bir süre sonra itfaiye tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA